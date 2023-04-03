Leo Kokubo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leo Kokubo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leo Kokubo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leo Kokubo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leo Kokubo 23 Ocak 2001 tarihinde ---, Chiba şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da Leo Brian Kokubo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leo Kokubo Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini M&Y Management yapmaktadır. Leo Kokubo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SL Benfica B futbol takımında oynamaktadır. SL Benfica B takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Leo Kokubo'nin SL Benfica B ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Leo Kokubo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leo Kokubo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leo Kokubo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leo Kokubo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ocak 2019 yılında Benfica U19

1 Temmuz 2019 yılında Benfica A23

1 Temmuz 2020 yılında Benfica B

Leo Kokubo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leo Kokubo şuan SL Benfica B takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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