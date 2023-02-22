Leo Tilica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leo Tilica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Leo Tilica kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Leo Tilica ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Leo Tilica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leo Tilica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Leo Tilica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leo Tilica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leo Tilica adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leo Tilica Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leo Tilica 20 Nisan 1995 tarihinde São Luis şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Leonardo Costa Silva şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leo Tilica Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Leo Tilica, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Asteras Tripolis futbol takımında oynamaktadır. Asteras Tripolis takımına 18 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Leo Tilica'nin Asteras Tripolis ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Leo Tilica Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leo Tilica isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Leo Tilica Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leo Tilica futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Aralık 2018 yılında Tubarão-SC

17 Haziran 2019 yılında Grêmio B

27 Haziran 2019 yılında Confiança-SE

30 Eylül 2019 yılında Grêmio B

11 Aralık 2019 yılında Caxias-RS

18 Ağustos 2020 yılında Asteras Tripoli

Leo Tilica kimdir

Leo Tilica Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leo Tilica şuan Asteras Tripolis takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Leo Tilica nereli

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