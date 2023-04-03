Leon Lalic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leon Lalic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leon Lalic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Leon Lalic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Leon Lalic 23 Ocak 2006 tarihinde doğmuştur. Hırvatistan,Avusturya uyrukludur.Gerçek adı da Leon Lalić şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Leon Lalic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Leon Lalic, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
AKA Red Bull Salzburg U18 futbol takımında oynamaktadır. AKA Red Bull Salzburg U18 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Leon Lalic'nin AKA Red Bull Salzburg U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Leon Lalic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Leon Lalic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Salzburg Alt.
1 Temmuz 2020 yılında AKA Salzb. U15
1 Temmuz 2021 yılında AKA Salzb. U16
1 Temmuz 2022 yılında AKA Salzb. U18
Leon Lalic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Leon Lalic şuan AKA Red Bull Salzburg U18 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?FK Austria Wien (2014-)
Leon Lalic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Hırvatistan U17 takımında 20 numaralı formasıyla 22 Mart 2023 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.