Leon Pohls kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leon Pohls Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leon Pohls adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leon Pohls Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leon Pohls 1 Mayıs 1997 tarihinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Almanya,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Léon-Maurice Pöhls şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leon Pohls Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Leon Pohls, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shamrock Rovers futbol takımında oynamaktadır. Shamrock Rovers takımına 13 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Leon Pohls'nin Shamrock Rovers ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Leon Pohls Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/leonmaurice_

http://www.instagram.com/leonpohls/

Leon Pohls Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leon Pohls isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leon Pohls Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leon Pohls futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Eylül 2017 yılında Tadcaster

13 Şubat 2019 yılında Shamrock Rovers

Leon Pohls Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leon Pohls şuan Shamrock Rovers takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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