Leon Zeqiraj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leon Zeqiraj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leon Zeqiraj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leon Zeqiraj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leon Zeqiraj 2 Temmuz 2005 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Kosova,Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leon Zeqiraj Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Leon Zeqiraj, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Werder Bremen U19 futbol takımında oynamaktadır. SV Werder Bremen U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Leon Zeqiraj'nin SV Werder Bremen U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Leon Zeqiraj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leon Zeqiraj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

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1 Temmuz 2021 yılında W. Bremen U17

1 Temmuz 2022 yılında W. Bremen U19

Leon Zeqiraj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leon Zeqiraj şuan SV Werder Bremen U19 takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Leon Zeqiraj Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SG Beverstedt, JFV Biber (-2019), SV Werder Bremen (2019-)

Kosova U17 takımında 5 numaralı formasıyla 22 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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