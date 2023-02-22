Leonard Ugochukwu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leonard Ugochukwu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leonard Ugochukwu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Leonard Ugochukwu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Leonard Ugochukwu {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Leonard Ugochukwu Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Akwa United futbol takımında oynamaktadır. Akwa United takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Leonard Ugochukwu'nin Akwa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Leonard Ugochukwu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Leonard Ugochukwu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Aralık 2015 yılında Enyimba Aba
11 Ocak 2019 yılında Rivers United
1 Temmuz 2020 yılında Bilinmiyor
1 Aralık 2021 yılında Sunshine Stars
1 Eylül 2022 yılında Akwa United
Leonard Ugochukwu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Leonard Ugochukwu şuan Akwa United takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.
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