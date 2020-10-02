Ünlü oyuncu Leonarda Di Caprio ve genç sevgilisi Camila Morrone'nin bebek beklediği iddia edildi. Yaklaşık 3 yıldır birlikte olan ünlü çiftin 2020'nin başlarından evlilik baskısı yüzünden ayrıldıkları konuşulmuştu.

Çift iddiaların ardından Malibu'da güneş ve denizin tadını çıkartırken görüntülenmiş ve iddiaların asılsız olduğu ortaya çıkmıştı.

Şimdi ise 23 yaşındaki Camila Morrone'nin hamile olduğu iddiası Hollywood gündeminde bomba etkisi yarattı.

Hatta DiCaprio ve Morrone'nun yeni projeleri de bebekleri için reddettiği öne sürülüyor.

Öte yandan çiftin aşk yaşamaya başladıkları ilk zamanlarda Us Weekly, ikilinin 'takıldığını' bildirmişti. Ancak çiftin aralarındaki bağ, giderek güçlenerek günümüze kadar geldi.

People'a konuşan bir kaynak DiCaprio ile ilgili, "Genellikle çok bağımsızdır, arkadaşlarıyla çok zaman geçirir. Ancak bağlanma nedeniyle çoğunlukla Camila ile vakit geçirmiştir. Onunla olmayı seviyor" demişti.