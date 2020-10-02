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Leonardo DiCaprio'nun sevgilisi Camila Morrone hamile mi?

45 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu Leonardo DiCaprio'nun 3 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Camila Morrone hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Leonardo DiCaprio'nun sevgilisi Camila Morrone hamile mi?

Ünlü oyuncu Leonarda Di Caprio ve genç sevgilisi Camila Morrone'nin bebek beklediği iddia edildi. Yaklaşık 3 yıldır birlikte olan ünlü çiftin 2020'nin başlarından evlilik baskısı yüzünden ayrıldıkları konuşulmuştu.

Çift iddiaların ardından Malibu'da güneş ve denizin tadını çıkartırken görüntülenmiş ve iddiaların asılsız olduğu ortaya çıkmıştı.

Leonardo DiCaprio'nun sevgilisi Camila Morrone hamile mi?

Şimdi ise 23 yaşındaki Camila Morrone'nin hamile olduğu iddiası Hollywood gündeminde bomba etkisi yarattı.

Leonardo DiCaprio'nun sevgilisi Camila Morrone hamile mi?

Hatta DiCaprio ve Morrone'nun yeni projeleri de bebekleri için reddettiği öne sürülüyor.

Leonardo DiCaprio'nun sevgilisi Camila Morrone hamile mi?

Öte yandan çiftin aşk yaşamaya başladıkları ilk zamanlarda Us Weekly, ikilinin 'takıldığını' bildirmişti. Ancak çiftin aralarındaki bağ, giderek güçlenerek günümüze kadar geldi.

Leonardo DiCaprio'nun sevgilisi Camila Morrone hamile mi?

People'a konuşan bir kaynak DiCaprio ile ilgili, "Genellikle çok bağımsızdır, arkadaşlarıyla çok zaman geçirir. Ancak bağlanma nedeniyle çoğunlukla Camila ile vakit geçirmiştir. Onunla olmayı seviyor" demişti.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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