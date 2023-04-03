Leonardo Vilchis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leonardo Vilchis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leonardo Vilchis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leonardo Vilchis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leonardo Vilchis 16 Mart 2002 tarihinde Mexico City şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Leonardo Vílchis Matus şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leonardo Vilchis Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Leonardo Vilchis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CF Pachuca Premier futbol takımında oynamaktadır. CF Pachuca Premier takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Leonardo Vilchis'nin CF Pachuca Premier ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Leonardo Vilchis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leonardo Vilchis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leonardo Vilchis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leonardo Vilchis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında CF Pachuca U17

1 Temmuz 2020 yılında CF Pachuca U20

1 Temmuz 2021 yılında Atlante

1 Temmuz 2022 yılında CF Pachuca U20

1 Ocak 2023 yılında Pachuca II

Leonardo Vilchis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leonardo Vilchis şuan CF Pachuca Premier takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Leonardo Vilchis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Meksika U15 takımında 14 numaralı formasıyla 27 Nisan 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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