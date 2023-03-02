Leone Gravata kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leone Gravata Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Leone Gravata kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Leone Gravata ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.