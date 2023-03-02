Leone Gravata kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leone Gravata Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leone Gravata adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Leone Gravata Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Leone Gravata 13 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Leone Gravata Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Eastbourne Borough futbol takımında oynamaktadır. Eastbourne Borough takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Leone Gravata'nin Eastbourne Borough ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Leone Gravata Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Leone Gravata futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Eastbourne
22 Ekim 2021 yılında Hendon
22 Kasım 2021 yılında Eastbourne
Leone Gravata Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Leone Gravata şuan Eastbourne Borough takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.