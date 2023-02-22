Leonel Rivas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leonel Rivas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Leonel Rivas kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Leonel Rivas ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Leonel Rivas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leonel Rivas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Leonel Rivas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leonel Rivas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leonel Rivas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leonel Rivas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leonel Rivas 4 Aralık 1999 tarihinde Rosario şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leonel Rivas Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SP yapmaktadır. Leonel Rivas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Almopos Arideas futbol takımında oynamaktadır. Almopos Arideas takımına 7 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Leonel Rivas'nin Almopos Arideas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Leonel Rivas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leonel Rivas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Leonel Rivas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leonel Rivas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Ros. Central II

4 Ocak 2019 yılında CA Talleres

31 Aralık 2019 yılında Ros. Central II

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

7 Eylül 2021 yılında Almopos

Leonel Rivas kimdir

Leonel Rivas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leonel Rivas şuan Almopos Arideas takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

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Leonel Rivas nereli

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