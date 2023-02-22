Leonidas Pozatzidis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leonidas Pozatzidis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Leonidas Pozatzidis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Leonidas Pozatzidis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.