Leonidas Pozatzidis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leonidas Pozatzidis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leonidas Pozatzidis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Leonidas Pozatzidis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Leonidas Pozatzidis 26 Mart 2001 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Λεωνίδας Ποζατζίδης şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Leonidas Pozatzidis Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Target Sport yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
AE Kifisias futbol takımında oynamaktadır. AE Kifisias takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Leonidas Pozatzidis'nin AE Kifisias ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Leonidas Pozatzidis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Leonidas Pozatzidis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
26 Mart 2021 yılında AE Kifisias
30 Haziran 2021 yılında AEK Athen U19
1 Temmuz 2021 yılında AE Kifisias
Leonidas Pozatzidis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Leonidas Pozatzidis şuan AE Kifisias takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.
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