Leonidas Rossi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leonidas Rossi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leonidas Rossi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leonidas Rossi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leonidas Rossi 19 Nisan 1999 tarihinde Sarandë şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Yunanistan,Arnavutluk uyrukludur.Gerçek adı da Λεωνίδας Ρώσση şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leonidas Rossi Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SG Agency yapmaktadır. Leonidas Rossi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Athens Kallithea FC futbol takımında oynamaktadır. Athens Kallithea FC takımına 9 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Leonidas Rossi'nin Athens Kallithea FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Leonidas Rossi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leonidas Rossi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leonidas Rossi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leonidas Rossi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Apollon U20

1 Temmuz 2017 yılında AO Pefkis

2 Ağustos 2018 yılında Apollon Smyrnis

9 Eylül 2021 yılında GS Kallithea

Leonidas Rossi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leonidas Rossi şuan Athens Kallithea FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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