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Leopar şehre indi 5 kişiyi yaraladı!

Hindistan'ta bir leopar şehre inince 5 kişiyi yaralayarak korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Korkunç anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinin en kalabalık şehri Indore'da şehre inen leopar panik yaşattı. 5 kişiyi yaralayan leoparın saldırı anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

SOKAKTA DOLAŞTI, İNSANLARA SALDIRDI

Sokağa inip çevredekilere saldıran leopar insanların korku dolu anlar yaşamasına neden oldu. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde bir polisin leoparı durdurmaya çalışırken darbe aldığı görünüyor. 

Hint polisi, leoparın şehirde dolaştığı sırada 1'i çocuk 5 kişiyi yaraladığı ve toplamda 5 saatlik çalışma sonucu etkisiz hale getirildiği ifadeleri yer alıyor.

Yara alan 5 kişinin hastaneye kaldırıldığı haberi edinilen bilgiler arasında yer alıyor.

(İHA)

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