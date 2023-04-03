Leotm kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leotm Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leotm adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Leotm Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Leotm 14 Mart 2004 tarihinde Caetés şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Leonardo de Azevedo Silva şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Leotm Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Leotm, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SE Palmeiras São Paulo U20 futbol takımında oynamaktadır. SE Palmeiras São Paulo U20 takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Leotm'nin SE Palmeiras São Paulo U20 ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.
Leotm Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Leotm futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
9 Kasım 2020 yılında Palmeiras U17
1 Ocak 2022 yılında Palmeiras U20
Leotm Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Leotm şuan SE Palmeiras São Paulo U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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