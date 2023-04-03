Leotm kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leotm Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Leotm kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Leotm ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.