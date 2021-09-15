Lep ne demek, TDK'ya göre Lep kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Lep ne demek? Lep TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi lep kelimesi. Peki lep ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre lep nedir, lep kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Lep kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Lep kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

LEP NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Lep kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Lep kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ye göre lep kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Dudak

- Kenar

LEP KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- lebalep, lebdeğmez, lebiderya