Lepiska ne demek, TDK'ya göre Lepiska kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Lepiska ne demek? Lepiska TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi lepiska kelimesi. Peki lepiska ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre lepiska nedir, lepiska kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

LEPİSKA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Lepiska kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Lepiska kelimesi Slavca kökenlidir.

TDK'ya göre lepiska kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Leipzig şehrinde üretilen ipek

- Uzun, sarı ve yumuşak (saç)



LEPİSKA CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Küçüğü bağrıma bastım ve sezdirmeden lepiska saçlarını gözyaşlarımla ıslattım.

