Leroy Abanda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leroy Abanda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Leroy Abanda kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Leroy Abanda ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Leroy Abanda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leroy Abanda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Leroy Abanda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leroy Abanda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leroy Abanda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leroy Abanda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leroy Abanda 7 Haziran 2000 tarihinde Le Blanc-Mesnil şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Fransa,Kamerun uyrukludur.Gerçek adı da Leroy Abanda Mfomo şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leroy Abanda Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Concept Sport Agency yapmaktadır. Leroy Abanda, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAS Lamia 1964 futbol takımında oynamaktadır. PAS Lamia 1964 takımına 14 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Leroy Abanda'nin PAS Lamia 1964 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Leroy Abanda Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/leroyabanda/

Leroy Abanda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leroy Abanda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Leroy Abanda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leroy Abanda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Monaco U19

25 Ocak 2019 yılında Milan U19

5 Şubat 2020 yılında Neuchâtel Xamax

4 Ağustos 2020 yılında Milan

31 Ağustos 2021 yılında US Boulogne

30 Haziran 2022 yılında Milan

28 Temmuz 2022 yılında RFC Seraing

14 Ocak 2023 yılında PAS Lamia

30 Haziran 2023 yılında RFC Seraing

Leroy Abanda kimdir

Leroy Abanda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leroy Abanda şuan PAS Lamia 1964 takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Académie de Football de Bobigny (2007-2010), Paris Université Club (2010-2015), Monaco (2015-2019)

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Leroy Abanda nereli

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