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  3. Lerzan Mutlu çileden çıktı! Peş peşe paylaşım yaparak İrem Derici'ye isyan etti!

Lerzan Mutlu çileden çıktı! Peş peşe paylaşım yaparak İrem Derici'ye isyan etti!

Lerzan Mutlu'yu komşusu olan ünlü şarkıcı İrem Derici çileden çıkardı. Mutlu, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımlar yaparak isyan etti.

Lerzan Mutlu çileden çıktı! Peş peşe paylaşım yaparak İrem Derici'ye isyan etti!

Lerzan Mutlu ve İrem Derici aynı binanın çapraz dairelerinde oturuyor. İrem Derici son yaptıklarıyla Lerzan Mutlu'yu adeta çıldırttı. Geç saatlere kadar yüksek sesle müzik dinleyen Derici'ye komşusu  Mutlu tepki gösterdi. 

Evde topuklu ayakkabı ile gezdiği için daha önce de İrem Derici'den rahatsız olduğunu söyleyen Lerzan Mutlu bu kez de müzik sesinden rahatsız oldu.

Lerzan Mutlu çileden çıktı! Peş peşe paylaşım yaparak İrem Derici'ye isyan etti!

Şikayetin ardından  güvenliğin kapıya gitmesine rağmen Derici, kapıyı açmayınca Lerzan Mutlu çareyi Instagram'dan paylaşım yapmakta buldu.

Lerzan Mutlu çileden çıktı! Peş peşe paylaşım yaparak İrem Derici'ye isyan etti!

"BU NE YA DELİRECEĞİM"

Müzik sesinden uyuyamadığını belirten Mutlu, “Bana yakışır mı polis çağırmak komşuma! Yakışmaz! Ama zorluyorsunuz bu ne ya delireceğim. Evi sallıyor!” paylaşımı yaparak İrem Derici’yi etiketledi. 

Lerzan Mutlu çileden çıktı! Peş peşe paylaşım yaparak İrem Derici'ye isyan etti!

"YETER"

Saat sabah 07.000'ye kadar paylaşımlar yapmaya devam eden Mutlu, Derici'nin WhatsApp'tan atılan mesajlara yanıt vermediğini belirterek, "Yeter" diye haykırdı. 

Lerzan Mutlu çileden çıktı! Peş peşe paylaşım yaparak İrem Derici'ye isyan etti!

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