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Lerzan ne demek, TDK'ya göre Lerzan kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Lerzan kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Lerzan ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Lerzan nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Lerzan kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Lerzan ne demek, TDK'ya göre Lerzan kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Lerzan ne demek? Lerzan TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi lerzan kelimesi. Peki lerzan ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre lerzan nedir, lerzan kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Lerzan kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Lerzan kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

ne demek

LERZAN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Lerzan kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Lerzan kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre lerzan kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Titrek

LERZAN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Uzak fenerler, ateş böcekleri gibi lerzan ve donuk bir ziya neşrediyordu.

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