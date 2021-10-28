Letçe ne demek, TDK'ya göre Letçe kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Letçe ne demek? Letçe TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Letçe kelimesi. Peki Letçe ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Letçe nedir, Letçe kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

LETÇE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Letçe kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Letçe kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Letonca

