Lev Tolkachev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lev Tolkachev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lev Tolkachev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lev Tolkachev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lev Tolkachev 1 Ağustos 2000 tarihinde Ekaterinburg şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Толкачёв Лев Сергеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lev Tolkachev Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lev Tolkachev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ural 2 Ekaterinburg futbol takımında oynamaktadır. Ural 2 Ekaterinburg takımına 1 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Lev Tolkachev'nin Ural 2 Ekaterinburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lev Tolkachev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lev Tolkachev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lev Tolkachev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lev Tolkachev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Ural II

1 Ağustos 2020 yılında Ural 2

Lev Tolkachev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lev Tolkachev şuan Ural 2 Ekaterinburg takımında oynamakta ve 72 numaralı formayı giymektedir.

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