Levan Kutalia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Levan Kutalia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Levan Kutalia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Levan Kutalia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Levan Kutalia 19 Temmuz 1989 tarihinde Zugdidi şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ლევან კუტალია şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Levan Kutalia Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Business Consulting yapmaktadır. Levan Kutalia, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sekzia Ness Ziona futbol takımında oynamaktadır. Sekzia Ness Ziona takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Levan Kutalia'nin Sekzia Ness Ziona ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Levan Kutalia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Levan Kutalia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Levan Kutalia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Levan Kutalia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Slavija S.

1 Nisan 2010 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2011 yılında Zrinjski Mostar

1 Ekim 2011 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2012 yılında Baia Zugdidi

8 Ocak 2013 yılında FC Zestaponi

28 Şubat 2014 yılında Shukura

1 Ocak 2015 yılında FK Zugdidi

11 Ağustos 2015 yılında Merani Martvili

10 Ocak 2016 yılında FC Odishi

10 Temmuz 2016 yılında Shukura

1 Temmuz 2017 yılında Torpedo Kutaisi

1 Ocak 2019 yılında Dinamo Tbilisi

1 Ocak 2020 yılında Irtysh

1 Ağustos 2020 yılında Hapoel Tel Aviv

19 Ocak 2021 yılında H. Umm al-Fahm

1 Temmuz 2021 yılında Ness Ziona

Levan Kutalia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Levan Kutalia şuan Sekzia Ness Ziona takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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