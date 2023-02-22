Levan Shengelia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Levan Shengelia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Levan Shengelia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Levan Shengelia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Levan Shengelia 27 Ekim 1995 tarihinde Samtredia şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ლევან შენგელია şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Levan Shengelia Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vision Foot yapmaktadır. Levan Shengelia, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panetolikos GFS futbol takımında oynamaktadır. Panetolikos GFS takımına 17 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Levan Shengelia'nin Panetolikos GFS ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Levan Shengelia Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lshengela7/

Levan Shengelia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Levan Shengelia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Levan Shengelia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Levan Shengelia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2014 yılında Torpedo Kutaisi

1 Ocak 2015 yılında Kolkheti Poti

14 Ağustos 2015 yılında AFC Tubize

6 Ocak 2017 yılında Daejeon Citizen

31 Aralık 2017 yılında AFC Tubize

14 Ağustos 2018 yılında Dinamo Tbilisi

2 Eylül 2019 yılında Konyaspor

11 Ağustos 2021 yılında OH Leuven

17 Ağustos 2022 yılında Panetolikos

Levan Shengelia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Levan Shengelia şuan Panetolikos GFS takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Levan Shengelia Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gürcistan takımında 27 numaralı formasıyla 12 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

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