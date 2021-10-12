Levanti ne demek, TDK'ya göre Levanti kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Levanti ne demek? Levanti TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi levanti kelimesi. Peki levanti ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre levanti nedir, levanti kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

LEVANTİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Levanti kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre levanti kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir rüzgâr türü



LEVANTİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Kışın sırtındaki paltoyu artık ne dıramudana ne de levanti rüzgârı uçurabiliyordu.

