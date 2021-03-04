Levent Gültekin'in Alpaslan Türkeş yorumu MHP'lilerin tepkisi çekti!

Halk TV'de yayınlanan İki Yorum programında Turgut Özal, Bülent Ecevit, Süleyman Demirel, Alpaslan Türkeş ve Necmettin Erbakan hakkında yorumlarda bulundu. Ancak, sosyal medyada yazar Levent Gültekin'in Alpaslan Türkeş'e yönelik kullandığı ifadeler eleştirilerin odağı oldu. Çok sayıda MHP'li ve sosyal medya kullanıcısı Levent Gültekin'e tepki gösterdi.

Programda Turgut Özal hakkında yorum yapan Gültekin," Özal denildiğinde toplumu çürüten bir siyasi lider. Türkiye'nin bu hale gelmesinde bunların katkısı var. Biz bugün çektiğimiz hastalıkları, bugün yaşadığımız yıkımları bunlara borçluyuz. Bunlara yeri geldiğinde bir rahmet dileyip unutabiliriz. Ama bunlar bizim hayatımızı mahvetti. Benim memurum işini bilir diyen adam bu ülkede Cumhurbaşkanlığı yaptı, çürüttü bu toplumu. " değerlendirmesinde bulundu.

BÜLENT ECEVİT

Ecevit'in fotoğrafını göstererek, değerlendirme yapan Gültekin şunları kaydetti:

" Mecliste 'Bildirin kadına haddini' dememiş olsaydı. Dönüp askere," Hadi saçmalama sen işine bak biz bunu burada hallederiz "demiş olsaydı, demokrasiyi kurtarsaydı belki de biz bugün bu yıkımı yaşamıyor olurduk."

" DEMİREL, SİYASETİ, POPÜLİZMİN EN DİBİNİ YAPMIŞ BİR ADAMDIR"

Süleyman Demirel hakkında konuşan Gültekin," Demirel,' Bu ülkede,' Verdimse ben verdim' demiş bir cumhurbaşkanıdır. Fakat halka," O kaç veriyorsa ben bir fazlasını veriyorum diyerek siyaseti, popülizmin en dibini, en gayrı ahlakisini yapmış bir adamdır. " dedi.

"ALPASLAN TÜRKEŞ, MİLYONLARCA GENCİN HAYATINI KARARTMIŞTIR"

Türkeş hakkında değerlendirmelerde bulunan Gültekin," Milliyetçilik, ırkçılık hastalığını bu ülkenin milyonlarca evladının zihnine bolca dökmüş. Sırf o milliyetçilik," Biz ülkeyi herkesten daha fazla seviyoruz" tuhaflığıyla milyonlarca gencin hayatlarını karartmıştır. Şu anda biliyorum ki onlarda benim gibi büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorlar. Bu ülkeyi daha çok seviyoruz dedikleri için sırf o duygunun nasıl bir zehir akıttığını hepsi biliyor. " şeklinde konuştu.

"NECMETTİN ERBAKAN, MİLYONLARIN ZİHNİNİ MAHVETTİ"

Son olarak Necmettin Erbakan'a ilişkin olarak yorum yapan Gültekin, "Bu ülkede kimi güç odaklarının kimi, gericilerle, dincilerle mücadele ediyoruz diyerek dindarlara hayatı zehir edenlere karşı sözüm ona o dindarların hakkını koruyuz bahanesiyle yaptığı din istismarı siyasetiyle milyonların zihnini mahvetti. Laiklik karşıtı yaptı, milyonlarca insanın demokrasiyle barışmasının önüne geçti. Milyonlarca insanın toplumda din üzerinden biz ve onlar ayrımını yerleştirdi. Ümmet kavramını getirdi, millet, vatandaş kavramının önüne koydu. Bunlar ülkeyi mahvetti" ifadelerini kullandı.

SEMİH YALÇIN'DAN TEPKİ

Özellikle MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın," Levent Gültekin, kendine gazeteci ve yazar süsü veren medya şarlatanlarıyla fikir dolandırıcılarına pek manidar bir örnek... Bu hasta herifi adam sanıp programlarında yer veren TV kanalları da kendi ufuksuzluklarını ele veriyor." ifadeleriyle sert bir yorum yaptı.