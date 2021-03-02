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Levent Tüzemen'den kötü haber! Yoğun bakıma kaldırıldı

Koronavirüse yakalanan ünlü gazeteci ve spor yorumcusu Levent Tüzemen, yoğun bakıma alındı.

Levent Tüzemen'den kötü haber! Yoğun bakıma kaldırıldı

Ünlü gazeteci ve spor yorumcusu Levent Tüzemen, koronavirüse yakalanması sebebiyle yoğun bakıma alındı.

Levent Tüzemen'e ilişkin yapılan açıklamada hastalığı ağır geçirdiği ve bu sebeple tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü ifade edildi.

Levent Tüzemen'in tedavi sürecine ilişkin henüz net bir bilgi verilmezken, meslektaşları Twitter aracılığıyla tecrübeli gazeteciye geçmiş olsun mesajlarını iletti.

LEVENT TÜZEMEN KİMDİR?

Levent Tüzemen gazeteci spor yazarı ve yorumcusudur.

Levent Tüzemen hakkında daha detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Levent Tüzemen kimdir? Kaç yaşında? | Levent Tüzemen koronavirüse mi yakalandı? Sağlık durumu nasıl?Levent Tüzemen kimdir? 

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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