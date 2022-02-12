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Levent Yüksel kimdir? Nereli, kaç yaşında? Levent Yüksel Biyografisi

Levent Yüksel kimdir? Nereli, kaç yaşında? sorusu ünlü oyuncunun Şarkılar Bizi Söyler programına katılmasıyla araştırılmaya başlandı. Haberimizden, Levent Yüksel Biyografisine ulaşabilirsiniz...

Levent Yüksel kimdir? Nereli, kaç yaşında? Levent Yüksel Biyografisi

Levent Yüksel kimdir? Nereli, kaç yaşında? sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ünlü oyuncu bu akşam yayınlanacak olan Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olacak. İşte, Levent Yüksel Biyografisi....

Levent Yüksel kimdir? Nereli, kaç yaşında? Levent Yüksel Biyografisi

LEVENT YÜKSEL KİMDİR? LEVENT YÜKSEL BİYOGRAFİSİ

21 Ekim 1964 tarihinde Antalya'da dünyaya gelen Levent Yüksel, İlk ve orta öğrenimini Antalya’da tamamlamıştır. Antalya Lisesi’nden mezun olduktan sonra yeni adı İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı olan Belediye Konservatuvarı’nın Kontrbas Bölümü'nden mezun olmuştur. Konservatuvarda eğitim gördüğü yıllarda birçok gece kulübünde bas gitar çaldı ve birçok sanatçıya eşlik etti. Askerlikten sonra bir gece kulübü orkestrasında Fatih Erkoç ve 1990’la 1996 arasında evli olduğu Sertab Erener’le birlikte 2 sene çalıştı.

1993 yılında ilk albümü olan Med-Cezir'i çıkardı. Bu albümle adını duyuran Yüksel, 2 yıl sonra “Levent Yüksel’in 2. CD’si” albümüyle ününü pekiştirdi. 1997 yılında çıkardığı Bi Daha single’ı o yılın en çok satan şarkıcısı oldu. Ancak ertesi yıl çıkardığı Adı Menekşe albümü beklenen ilgiyi görmedi.

3 yıl ara verdiği albüm çalışmalarına Aşkla albümüyle geri döndü. 2004 yılında çıkardığı Uslanmadım albümüyle eski günlere dönüş sinyalleri verdi ve bu albümde okuduğu Orhan Gencebay’ın Yarabbim şarkısı büyük ilgi gördü. Kadın sanatçıların seslendirmiş olduğu eski şarkıları yorumladığı 2006 yapımı Kadın Şarkıları albümü büyük beğeni topladı.

Levent Yüksel kimdir? Nereli, kaç yaşında? Levent Yüksel Biyografisi

Albümleri:

1993 – Med-Cezir
1996 – Levent Yüksel'in 2. CD'si
1997 – Bi Daha (single)
1998 – Adı Menekşe
2001 – Aşkla
2004 – Uslanmadım
2006 – Kadın Şarkıları
2008 – Sıfır Km (Sık Km adlı grubuyla birlikte)
2012 – Topyekün

Levent Yüksel kimdir? Nereli, kaç yaşında? Levent Yüksel Biyografisi​​​​​​​

Bölge Gündem Editör Ekibi
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