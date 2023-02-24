Levente Katona kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Levente Katona Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Levente Katona adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Levente Katona Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Levente Katona 31 Aralık 2001 tarihinde Mohács şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Levente Katona Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Levente Katona, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pécsi MFC futbol takımında oynamaktadır. Pécsi MFC takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Levente Katona'nin Pécsi MFC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Levente Katona Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Levente Katona isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Levente Katona Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Levente Katona futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ağustos 2013 yılında K.misleny Alt.

11 Ağustos 2014 yılında Pécsi MFC Alt.

1 Temmuz 2017 yılında Pécsi MFC U17

1 Temmuz 2018 yılında Pécsi MFC U19

1 Ocak 2019 yılında Pécsi MFC

Levente Katona Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Levente Katona şuan Pécsi MFC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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