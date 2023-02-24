Levente Szabo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Levente Szabo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Levente Szabo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Levente Szabo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Levente Szabo 6 Haziran 1999 tarihinde Székesfehérvár şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Levente Szabo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FMF Hungary Kft yapmaktadır. Levente Szabo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MOL Fehérvár FC futbol takımında oynamaktadır. MOL Fehérvár FC takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Levente Szabo'nin MOL Fehérvár FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Levente Szabo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Levente Szabo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Levente Szabo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Levente Szabo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağustos 2015 yılında Atalanta U17

1 Temmuz 2016 yılında Atalanta U19

3 Ağustos 2017 yılında Genoa U19

17 Eylül 2019 yılında Fehérvár II

1 Ocak 2020 yılında Fehérvár

31 Ağustos 2021 yılında Budafoki MTE

30 Haziran 2022 yılında Fehérvár

1 Temmuz 2022 yılında Kecskemét

31 Aralık 2022 yılında Fehérvár

Levente Szabo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Levente Szabo şuan MOL Fehérvár FC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Levente Szabo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Macaristan U17 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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