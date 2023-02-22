Levi Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Levi Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Levi Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Levi Garcia ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Levi Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Levi Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Levi Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Levi Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Levi Garcia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Levi Garcia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Levi Garcia 20 Kasım 1997 tarihinde Santa Flora şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Trinidad ve Tobago uyrukludur.Gerçek adı da Levi Samuel García şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Levi Garcia Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Mix B.V. yapmaktadır. Levi Garcia, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AEK Atina futbol takımında oynamaktadır. AEK Atina takımına 16 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Levi Garcia'nin AEK Atina ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Levi Garcia Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lsg_11/

Levi Garcia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Levi Garcia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Levi Garcia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Levi Garcia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Central FC

1 Ocak 2016 yılında AZ Alkmaar

18 Ocak 2018 yılında Excelsior

30 Haziran 2018 yılında AZ Alkmaar

1 Temmuz 2018 yılında Kiryat Shmona

1 Temmuz 2019 yılında B. Jerusalem

16 Eylül 2020 yılında AEK Atina

Levi Garcia kimdir

Levi Garcia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Levi Garcia şuan AEK Atina takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Levi Garcia Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Trinidad ve Tobago takımında 11 numaralı formasıyla 25 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 37 maçta 8 gol atmıştır.

Trinidad ve Tobago U20 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Levi Garcia nereli

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