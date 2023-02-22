Levi İves kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Levi İves Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Levi İves adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Levi İves Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Levi İves 28 Temmuz 1997 tarihinde Belfast şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Levi İves Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Levi İves, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cliftonville FC futbol takımında oynamaktadır. Cliftonville FC takımına 19 Ekim 2015 tarihinde katılmıştır. Levi İves'nin Cliftonville FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Levi İves Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Levi İves isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Levi İves Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Levi İves futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Torquay

1 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

19 Ekim 2015 yılında Cliftonville

Levi İves Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Levi İves şuan Cliftonville FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Levi İves Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kuzey İrlanda U19 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 2 gol atmıştır.

Kuzey İrlanda U17 takımında 7 numaralı formasıyla 16 Kasım 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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