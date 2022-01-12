Levüloz ne demek, TDK'ya göre Levüloz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Levüloz ne demek? Levüloz TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi levüloz kelimesi. Peki levüloz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre levüloz nedir, levüloz kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

LEVÜLOZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Levüloz kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Levüloz kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre levüloz kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Meyve şekeri

