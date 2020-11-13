Lewis Baker: "Gelecek adına iyi sinyaller veriyoruz"

Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Lewis Baker, iyi bir takıma sahip olduklarını belirterek, sezon içeresinde maçları kazanarak büyük hedeflere ulaşmak istediklerini söyledi.

Futbola babasıyla birlikte başladığını belirten Trabzonspor'un İngiliz oyuncusu Lewis Baker, bordo-mavili kulübün dergisine röportaj verdi. Kazanılacak her puan ve her top için mücadele etmeyi seven, takım arkadaşları için mücadeleden kaçmayan bir takım oyuncusu olduğunu belirten, "Kazanmayı severim. Her zaman kazanmak mümkün olmasa da kazanmaya çalışan, kazanmayı isteyen taraf olmayı tercih eden bir futbolcuyum" dedi.

"BÜYÜK HEDEFLERE ULAŞMAK İSTİYORUZ"

Genelde futbola odaklanmaya çalışan bir oyuncu olduğunu vurgulayan Baker, futbol dışı konuları, transfer konularını çok fazla düşünmediğini belirterek, "Ancak Trabzonspor'un bana olan ilgisini duyduğumda, Trabzonspor'un sezona dair ve geleceğe dair projelerinden bana bahsedildiğinde gerçekten bu projelerin içinde olmam gerektiğini hissettim. Bana olan ilgiyi ve takımın projelerini duyduktan sonra takıma katılmam kolay olmuştu. Sürecin bu şekilde geliştiğini söyleyebilirim. Kendi açımdan da iyi bir fırsat olduğunu düşündüm. İyi bir takım var burada. Umuyorum sezon içinde maçlarımızı kazanarak hedeflediğimiz bu büyük hedeflere ulaşabiliriz" şeklinde konuştu.

"YETENEKLİ OYUNCULARA SAHİBİZ"

Trabzonspor'a gelmeden önce şehri ve takımı araştırdığını belirten Baker, "Araştırdım, izledim fakat açıkçası geldiğimde daha net görmüş oldum duyduğum ve izlediğim şeyleri. Daha iyi anlamış oldum aslında. Geldiğim ilk günlerde hemen ilk maçımda burada ne kadar yetenekli genç oyuncular olduğunu gördüm. Bu genç ve yetenekli arkadaşlarımızın size maç kazandıracak kalitede olduklarını gördüm. Dolayısıyla bu duyduğum ve gördüğüm şeylerin karşılığını bizzat sahada geldiğim ilk günden itibaren görmüş oldum. Burada çok büyük kalite olduğunu görebiliyorum" ifadelerini kullandı.

"GELECEK ADINA İYİ SİNYALLER VERİYORUZ"

Gelecek adına olumlu sinyaller veren bir takım olduklarını belirten Baker, "Bir cümle ile özetlemem gerekirse; yeni oluşan ancak gelecek adına çok iyi sinyaller veren çok iyi potansiyeli olan bir takım olarak nitelendirebilirim. Ligde çok fazla maç oynadığımı söyleyemem. Tabii ki Süper Lig'e dair fikirlerim var ancak fikirlerimin tam anlamda oluşması için biraz daha maç oynamam ve tecrübe edinmem gerektiğini düşünüyorum" dedi.

"TARAFTAR BENİ ÇOK ETKİLEDİ"

Trabzonspor'da henüz taraftar tecrübesi yaşamadığını belirten Baker, "Daha önce izlediğim videolar ve görüntülerden ne kadar harika bir taraftar grubuna sahip olduğumuzu biliyorum. Umarım buradaki kariyerim bitmeden, sürem daha dolmadan o tecrübeyi ben de yaşayabilirim. Çünkü gördüğüm o videolardan çok etkilenmiştim. Herkesin yavaş yavaş alışmak zorunda olduğu bir durum taraftarsız futbol. Ancak futbol taraftarla güzel. Taraftar futbolu daha da güzel bir oyun haline getiriyor. Sahaya çıktığınızda özellikle kazandıysanız eğer o mutluluğu duymak, kaybediyorsanız veya işler istediğiniz gibi gitmediğinde arkanızda o desteği hissedebilmek gerçekten harika bir duygu" ifadelerini kullandı.