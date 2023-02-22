Lewis Barr kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lewis Barr Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lewis Barr adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lewis Barr Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lewis Barr 20 Nisan 2003 tarihinde Belfast şehrinde doğmuştur. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lewis Barr Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lewis Barr, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Crusaders FC futbol takımında oynamaktadır. Crusaders FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lewis Barr'nin Crusaders FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Lewis Barr Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lewis Barr isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lewis Barr Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lewis Barr futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Crusaders

Lewis Barr Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lewis Barr şuan Crusaders FC takımında oynamakta ve 43 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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