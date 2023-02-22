Lewis Francis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lewis Francis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lewis Francis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lewis Francis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lewis Francis 15 Nisan 2004 tarihinde doğmuştur. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lewis Francis Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dungannon Swifts futbol takımında oynamaktadır. Dungannon Swifts takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lewis Francis'nin Dungannon Swifts ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lewis Francis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lewis Francis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lewis Francis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lewis Francis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Dungannon

Lewis Francis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lewis Francis şuan Dungannon Swifts takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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