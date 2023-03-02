Lewis Gard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lewis Gard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lewis Gard adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Lewis Gard Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Lewis Gard 26 Ağustos 1999 tarihinde Basildon şehrinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Lewis Thomas Gard şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Lewis Gard Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 89sports yapmaktadır. Lewis Gard, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Tonbridge Angels futbol takımında oynamaktadır. Tonbridge Angels takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lewis Gard'nin Tonbridge Angels ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Lewis Gard Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Lewis Gard futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2017 yılında Southend U21
1 Ocak 2020 yılında Southend United
1 Temmuz 2022 yılında Tonbridge
Lewis Gard Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Lewis Gard şuan Tonbridge Angels takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.
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