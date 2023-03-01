Lewis Hobbs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lewis Hobbs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lewis Hobbs adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Lewis Hobbs Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Lewis Hobbs 4 Ocak 2000 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İngiltere,İskoçya uyrukludur.Gerçek adı da Lewis James Hobbs şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Lewis Hobbs Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Lilywhite yapmaktadır. Lewis Hobbs, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Cheshunt FC futbol takımında oynamaktadır. Cheshunt FC takımına 12 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Lewis Hobbs'nin Cheshunt FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Lewis Hobbs Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Lewis Hobbs futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Palace U21
1 Ekim 2020 yılında Welling Utd.
1 Ocak 2021 yılında Palace U21
13 Ağustos 2021 yılında Hendon
1 Ekim 2021 yılında Wingate FC
1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz
12 Ekim 2022 yılında Cheshunt
Lewis Hobbs Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Lewis Hobbs şuan Cheshunt FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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