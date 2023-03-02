Lewis Miccio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lewis Miccio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lewis Miccio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Lewis Miccio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Lewis Miccio 2 Aralık 1998 tarihinde Sydney şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Yeni Zelanda,Avustralya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Lewis Miccio Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ignite Soccer Agency yapmaktadır. Lewis Miccio, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Oxford City futbol takımında oynamaktadır. Oxford City takımına 21 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lewis Miccio'nin Oxford City ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Lewis Miccio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Lewis Miccio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında Manly United
1 Şubat 2020 yılında Kidderminster
16 Temmuz 2020 yılında Solihull Moors
30 Ekim 2020 yılında Stourbridge
29 Kasım 2020 yılında Solihull Moors
6 Ağustos 2021 yılında Bedford Town
21 Temmuz 2022 yılında Oxford City
Lewis Miccio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Lewis Miccio şuan Oxford City takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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