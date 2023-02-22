Lewis Temple kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lewis Temple Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lewis Temple adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Lewis Temple Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Lewis Temple 11 Haziran 2005 tarihinde Bray, Wicklow şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Lewis Temple Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lewis Temple, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Shelbourne FC futbol takımında oynamaktadır. Shelbourne FC takımına 17 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Lewis Temple'nin Shelbourne FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.
Lewis Temple Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Lewis Temple futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Şubat 2021 yılında Shelbourne U19
17 Haziran 2022 yılında Shelbourne
Lewis Temple Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Lewis Temple şuan Shelbourne FC takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.
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