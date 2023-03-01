Lewis White kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lewis White Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lewis White adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Lewis White Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Lewis White 3 Mayıs 1999 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Lewis George White şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Lewis White Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Worthing FC futbol takımında oynamaktadır. Worthing FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lewis White'nin Worthing FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Lewis White Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Lewis White futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında Millwall U21
10 Ocak 2019 yılında Concord Rangers
31 Mayıs 2019 yılında Millwall U21
1 Temmuz 2019 yılında Dulwich Hamlet
4 Ocak 2021 yılında Carshalton Ath.
4 Şubat 2021 yılında Dulwich Hamlet
3 Temmuz 2021 yılında Carshalton Ath.
1 Temmuz 2022 yılında Worthing
Lewis White Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Lewis White şuan Worthing FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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