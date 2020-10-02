Leyla Aydemir davasında karar verildi! Amcaya hapis cezası verildi

Ağrı'da 2,5 yıl önce kaybolan ve 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada 7 sanığın yargılanmasına devam edildi. Davada Aydemir'in tutuklu amcası Elazığ 2 nolu ceza evinden duruşmaya SEGBİS ile katıldı. Diğer sanıklar Mehmet Ali Aydemir, Musa Aydemir, Besim Dursun, Hatun Dursun, Yıldırım Artam, Ayşe Artam son kez savunmalarını yaptı. Ayrıca mahkeme heyeti, haklarında zorla getirttirilme kararı çıkan 3 tanığı dinlemekten vazgeçti. Mahkeme, Kerem Aydemir, Dilaver Aydemir ve Gülcemal Aslan’ın dosyaya yeni bir bilgi katmayacağı yönünden dinlemelerinden vazgeçilmesine oy birliği ile karar verdi.

TUTUKLU AMCA YUSUF AYDEMİR'E MÜEBBET HAPİS CEZASI

Karar öncesi Mahkeme Başkanı sanıklardan son sözlerini sordu. Tüm sanıklar haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerini istedi. Mahkeme kararını açıklamak üzere duruşmaya 10 dakika ara verdi.

Aranın ardından mahkeme, tutuklu sanık Yusuf Aydemir hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

GAZETECİLERE SALDIRDILAR

Öte yandan çıkan bu karara itiraz eden Yusuf Aydemir'in ailesi, adliye önünde gazetecilere saldırdı. Öfkeli grup polis ekipleri tarafından adliye önünden uzaklaştırıldı.