2018 yılında Ağrı'da dedesinin köyüne gittikten sonra kaybolan ve 18 gün sonra cesedi bulunan Leyla Aydemir’in davasında yeni bir gelişme yaşandı. Medyaya yansıya haberler sonrası konuya ilişkin arama yapılmaya başlandı. Peki Leyla Aydemir katili kim? | Leyla Aydemir nasıl öldü? İşte detaylar...

LEYLA AYDEMİR KATİLİ KİM?

Ağrı Kent merkezinde yaşayan Şükran ve Nihat Aydemir çiftinin 7 çocuğundan 6'ncısı olan Leyla, Ramazan Bayramı için geldikleri dedesinin yaşadığı Bezirhane köyünde 15 Haziran 2018 tarihinde kayboldu. Tüm Türkiye'nin seferber olduğu Leyla'nın 18 gün sonra köye 3 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkiinde cansız bedeni bulundu.

Sosyal medyada yer alan paylaşımlarda Leyla Aydemir’in katilinin amcası olduğu iddia edilirken, Gönül Sofrası isimli Facebook sayfasında iddia çok sayıda paylaşım ve beğeni aldmıştı.

Ama 4 Temmuz 2018'de Leyla’nın katilinin amcası olduğu ve tutuklandığı yönünde Facebook'ta yer alan iddialar doğru değildi.

Leyla’nın amcası olduğu belirtilen ve Facebook'ta paylaşılan fotoğrafta yer alan kişi Mehmet Aydemir'di. Mehmet Aydemir ile ilgili herhangi bir suçlama bulunmuyordu. Mehmet Aydemir, Leyla’nın öz amcası değil babası Nihat Aydemir’in kuzeni. Leyla’nın öz amcası Yusuf Aydemir ile ilgili de bir suçlama söz konusu değildi.

Fakat 20 Eylül 2019 tarihinde görülen davanın ilk duruşmasında ikisi için de tutuklama kararı alındı. Hukuki süreç devam ederken 18 Aralık 2019 yılında yapılan tutukluluk değerlendirmesinde Mehmet Aydemir'in tahliyesine karar verildi. Davada tek tutuklu kişi Yusuf Aydemir kaldı.

Mehmet Aydemir yaptığı açıklamada "20 güne yakındır durmadan aradık, bakmadığımız yer kalmadı. Dün gece 11 gibi bir paylaşım yapıldı, haberler yapıldı ve katil amcası çıktı denildi. Cezaevine atıldı, evi basıldı diyenler oldu. Ben o sırada taziye evindeydim. Leylamızın babası Nihat Aydemir de sabah röportaj verdi o sırada da onunlaydım. Bu tür haberler kesinlikle doğru değil, bizim acımız bize yetiyor bunu yapmasınlar. Eğer adalet yerini bulsun istiyorlarsa gelsinler hep beraber adalete teslim edelim o kişiyi." ifadelerine yer verdi.

İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Mehmet Aydemir ve Yusuf Aydemir iddiaları ortaya atanlar hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etmişti.

Temmuz 2018'de yetkililer internette yaygınlaşan Leyla’nın amcasının katil olduğuna yönelik iddiaların doğru olmadığını belirtmişti.

Olay hakkında yaklaşık bir yıl sonra hazırlanan iddianame sonucunda açılan davanın ilk duruşması 20 Eylül 2019'da gerçekleşti. Duruşmanın sonucunda mahkeme heyeti amca Yusuf Aydemir’in tutuklanmasına, tutuklu Mehmet Ali Aydemir’in tutukluluğunun devamına karar verirken diğer sanıkların beraatına karar verdi. Aydemir davasının ikinci duruşması 21 Şubat 2020'ye ertelendi. Olayla ilgisi olduğu düşünülen 7 sanığa da ayrıca dava açıldı. Cumhuriyet'te yer alan habere göre Leyla'nın ailesi amcadan şikayetçi olmayacaklarını avukatlarına iletti ve avukat duruşmaya katılmadı. Mahkeme heyeti, duruşma sonrası 23 Ekim ve 20 Kasım 2019'da tutukluluk değerlendirmesinde sanıkların tutukluluk hallerinin devamını uygun buldu. 18 Aralık 2019'da yapılan tutukluluk değerlendirmesinde ise mahkeme heyeti, Mehmet Ali Aydemir serbest bırakıldı. 17 Haziran 2020'deyse savcı mütalaasını tamamladı. Savcı, tutuklu yargılanan amca Yusuf Aydemir, akrabası Mehmet Ali Aydemir ve köylüsü Besim Dursun’un fikir ve eylem birliği içerisinde Leyla’yı öldürdüğünün anlaşıldığını belirtti; ağırlaştırılmış müebbet ve 14’er yıla kadar hapis cezası verilmesini istedi.

LEYLA AYDEMİR NASIL ÖLDÜ?

Ağrı Kent merkezinde yaşayan Şükran ve Nihat Aydemir çiftinin 7 çocuğundan 6'ncısı olan Leyla, Ramazan Bayramı için geldikleri dedesinin yaşadığı Bezirhane köyünde 15 Haziran 2018 tarihinde kayboldu. Tüm Türkiye'nin seferber olduğu Leyla'nın 18 gün sonra köye 3 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkiinde cansız bedeni bulundu.

LEYLA AYDEMİR DAVASI KARAR NEDEN BOZULDU?

Ağrı’da 2 Ekim Cuma günü 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Leyla Aydemir’in öldürülmesi ile ilgili karar davasında cebir ve hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılmadan 2 sene cezası da olan tutuklu amca Yusuf Aydemir, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Minik Leyla'nın amcası Yusuf Aydemir’e cezasında indirim uygulanmadı. Bunun dışında sanık olarak duruşmada bulunan Yıldırım Artam, Ayşe Artam, Besim Dursun, Hatun Dursun, Mehmet Ali Aydemir ve Musa Aydemir hakkında delil yetersizliğinden beraat kararı verildi.

LEYLA AYDEMİR DAVASINDA KARAR BOZULDU

Minik Leyla’nın karar davasından 3 ay sonra ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla tutuklanan amca Yusuf Aydemir tahliye edildi.

Verilen karar dilekçesinde şu ifadelere yer verildi:

“Yusuf Aydemir'in tutukluluk halinin devamına karar verilmesinin ileride telafisi güç mağduriyetine sebebiyet verebileceği, tutuklamanın bir ceza değil tedbir niteliğinde olduğu gözetilerek tahliyesine, başka suçtan hükümlü veya tutuklu değilse derhal tahliyesinin sağlanması için Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı Esas Masasına müzekkere yazılmasına, karar kesinleştiğinde dosyanın Mahkemesine gönderilmesine, dosya üzerinden yapılan inceleme sonunda, (I) bendindeki red kararı ve tahliye kararı yönünden kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde Dairemize dilekçe verilmesi veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt kâtibine beyanda bulunulması, bir başka Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi veya İlk Derece Ceza Mahkemesi aracılığıyla dilekçe gönderilmesi suretiyle, nihai olarak Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi tarafından incelenmek üzere Dairemiz nezdinde itiraz yolu açık, bozma kararı yönünden ise Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 286/1 maddesi gereğince kesin olmak üzere 21/12/2020 tarihinde oy birliği ile karar verildi”

“DELİLLER DAHA İYİ İNCELENDİKTEN SONRA YENİ KARAR VERİLECEK”

Leyla’nın anne ve babasının avukat Erdoğan Tunç konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“İstinaf mahkemesi Leyla’nın davasında 7 sanık hakkında ki kurulan hükmü tamamen bozup geri gönderdi. Mahkeme gerekçe olarak eksik inceleme ve eksik soruşturmayla karar verildiği için bu şartlar altında mahkeme hükmünün doğru olmayacağını daha iyi araştırıldıktan, deliller daha iyi incelendikten sonra ve bir takım usule uyulmama nedeninden dolayı böyle bir karar verildi. Bundan sonra ki süreçte incelenmesi gereken deliller yeniden incelenecek ve eksik kalan işlemler tamamlandıktan sonra yeniden bir karara gidilecek”