Müzeyyen Senar kimdir, nereli? Kaç yaşında, neden öldü? Şarkıları neler?Bu kadın ne istiyor? 5 gündür aynı yerde oturuyor, yemek yemiyor, konuşmuyor! Beyoğlu'nda Afrikalı kadın gizemi!Atiye 3. sezon ne zaman yayınlanacak 2021? Atiye 3. sezon olacak mı, gelecek mi? Atiye dizisi 3. sezon ne zaman 2021?Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi hangi gün oynuyor, saat kaçta, hangi kanalda?3 bin TL hibe desteği verilecek meslekler ve nace kodları | 3 bin TL hibe desteği kimlere, ne zaman verilecek 2021?5 bin TL hibe desteği verilecek meslekler ve nace kodları | Esnafa 5 bin TL hibe desteği kimlere, ne zaman verilecek 2021?Böyle vicdansızlık görülmedi! Kaçırıp, günlerce işkence ettilerEnerji Bakanı Fatih Dönmez'den Karadeniz'den yeni müjde mesajı: Haziranı bekleyelim!Son dakika| Trabzonspor'un transferleri Bruno Peres ve Gervinho, Trabzon'a geliyorLeyla ile Mecnun dizisinde son durum belli oldu: Erdal Bakkal'ı, Cengiz Bozkurt canlandıracak!
İstanbul26 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Leyla ile Mecnun dizisinde son durum belli oldu: Erdal Bakkal'ı, Cengiz Bozkurt canlandıracak!

Leyla ile Mecnun dizisinde son durum belli oldu: Erdal Bakkal'ı, Cengiz Bozkurt canlandıracak!

Efsane dizi Leyla ile Mecnun'un bu yaz Exxen için yeniden çekileceği haberinin ardından izleyiciler büyük bir sevinç yaşadı. Erdal Bakkal rolünü kimin canlandıracağı konusunda bazı anlaşmazlıklar yaşanmasının ardından durum tatlıya bağlanarak Cengiz Bozkurt'un ikna edildiği söylendi.

Leyla ile Mecnun dizisinde son durum belli oldu: Erdal Bakkal'ı, Cengiz Bozkurt canlandıracak!

Absürt komedi türündeki Türk televizyon dizisi olan Leyla ile Mecnun yayınlandığı dönem büyük bir keyifle izleyiciyi ekrana kilitliyordu.

Unutulmaz dizi Leyla ile Mecnun'u geçen aylarda 10. yaşını kutlayan sevenleri, bu yaz Exxen için yeniden çekilecek olmasından büyük mutluluk yaşamıştı. 

Onur Ünlü eski ekibi toplamak için adım attığı ancak dizide Erdal Bakkal'a hayat veren Cengiz Bozkurt'la ilgili kriz yaşadığı gündeme gelmişti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Cengiz Bozkurt, Onur Ünlü tarafından Erdal Bakkal karakterine tekrar ikna edildi. Henüz dizide Leyla karakterini kimin canlandıracağı ise belirlenmedi.

Bir değişiklik yaşanmazsa dizi ekibi 26 Haziran'da sete çıkacak
Leyla ile Mecnun dizisinde son durum belli oldu: Erdal Bakkal'ı, Cengiz Bozkurt canlandıracak!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT