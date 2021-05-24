Leyla ile Mecnun dizisinde son durum belli oldu: Erdal Bakkal'ı, Cengiz Bozkurt canlandıracak!

Absürt komedi türündeki Türk televizyon dizisi olan Leyla ile Mecnun yayınlandığı dönem büyük bir keyifle izleyiciyi ekrana kilitliyordu.

Unutulmaz dizi Leyla ile Mecnun'u geçen aylarda 10. yaşını kutlayan sevenleri, bu yaz Exxen için yeniden çekilecek olmasından büyük mutluluk yaşamıştı.

Onur Ünlü eski ekibi toplamak için adım attığı ancak dizide Erdal Bakkal'a hayat veren Cengiz Bozkurt'la ilgili kriz yaşadığı gündeme gelmişti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Cengiz Bozkurt, Onur Ünlü tarafından Erdal Bakkal karakterine tekrar ikna edildi. Henüz dizide Leyla karakterini kimin canlandıracağı ise belirlenmedi.

Bir değişiklik yaşanmazsa dizi ekibi 26 Haziran'da sete çıkacak

