Leyla ile Mecnun'un "Ak Sakallı Dede"siydi! Usta oyuncu Köksal Engür hayatını kaybetti

Türkiye, bir usta sanatçısını daha kaybetti. "Leyla ile Mecnun" dizisinde oynadığı "Ak Sakallı Dede" rolüyle izleyicilerin hafızasına kazınan oyuncu ve seslendirme sanatçısı Köksal Engür, 76 yaşında yaşamını yitirdi.

ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Oyuncunun ölüm haberini oyuncu arkadaşı Cengiz Bozkurt duyurdu. Bozkurt Twitter'dan "Köksal Engür abimizi böbrek yetmezliğine bağlı komplikasyonlar sebebiyle kaybettik. Cenazesine dair açıklamayı yarın yapacağız. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun" yazdı.