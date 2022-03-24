Leziz isminin anlamı nedir, Leziz ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Leziz isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Leziz ismi ne demek, Leziz ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Leziz isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Leziz İsminin anlamı nedir? TDK Leziz anlamı:

Leziz ismi Türk dil kurumunda lezzetli,tatlı, hoşa giden olarak tanımlanmakatdır.

Leziz İsmi Kuranda geçiyor mu?

Leziz ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir.

Leziz isminin kökeni:

Leziz ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de yaklaşık olarak 49 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Leziz isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Leziz isminin rengi:

Malakit

Leziz ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Leziz isminin Harf Analizi Nedir ?

Leziz ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

L : Sanatsal, naif, yetenekli

E : İletişim, duygusal karışık

Z : Araştırmacı/zeki, fedakar

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

Z : Araştırmacı/zeki, fedakar

Leziz isminin Numerolojisi Kaçtır?

Leziz ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

L : 15

E : 6

Z : 29

İ : 12

Z : 29

= 91 – Leziz İsminin Numeroloji Toplamı 91’dir.

Leziz isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Leziz ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Leziz isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

L: 3 E: 5 Z: 8 İ: 9 Z: 8 = 33

3 + 3 = 6 Kader sayısıdır

Leziz isminin 6 kader sayısına göre kişilik özellikleri

6 – Tam bir aşk adamı olduğu kadar bir o kadar da kıskanç bir yapısı vardır. Her şeye karışsa da asla sorumluluklarından ödün vermez. Sevdiği kişiye daima anlayışlı bir şekilde davranır ve onun için her şeyi yapar. Güvenilir, koruyucu ve sağlam bir karaktere sahip olması sebebi ile sevdikleri için her türlü fedakarlığa hazırdır. Mutlu ve sıcak bir kişiliğe sahiptir. Kötümserliğin ve ihmalkarlığın yanından bile geçmemiştir. Daima iyimser davranmaya ve bulunduğu ortamdaki olumsuzlukları ortadan kaldırmaya çalışır.

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