Lezzet Düşkünleri bitti mi? Lezzet Düşkünleri neden yok? Yeni bölüm ne zaman?

Lezzet Düşkünleri neden yok? sorusu Google'da en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İki kişilik 5 ekibin yarıştığı TV8 ekranlarının sevilen yarışma programında kıyasıya rekabet devam ederken bu hafta yeni bölümün yayınlanmaması merak konusu oldu. Programın sıkı takipçileri Lezzet Düşkünleri neden yok? Lezzet Düşkünleri bitti mi? Yeni bölüm ne zaman? sorularını araştırmaya devam ederken konuyla alakalı henüz bir açıklama gelmedi.

LEZZET DÜŞKÜNLERİ NEDEN YOK? BİTTİ Mİ?

Gabriele Sponza’nın sunduğu Lezzet Düşkünleri hafta içi her gün ve Cumartesi günleri saat: 10:00'da TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşuyordu. Bu hafta ise TV8 yayın akışında Lezzet Düşkünleri programı yerine Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin eski bölümlerİ yer aldı.

LEZZET DÜŞKÜNLERİ İPTAL Mİ OLDU?

Kanalın bugün yayınlanan haftalık yayın akışında Lezzet Düşkünleri yarışmasının 4 Temmuz Cumartesi günü saat 08.00'de yayınlanacağı bilgisi var.

LEZZET DÜŞKÜNLERİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Lezzet Düşkünleri 4 Temmuz Cumartesi günü sabah 08.00'de yayınlanacak.

LEZZET DÜŞKÜNLERİ FORMATI

Ünlü şef Gabriele Sponza'nın sunumuyla ekranlara gelecek olan ve seyircinin de oyları ile söz hakkı sahibi olacağı Lezzet Düşkünleri evinde, 2'li takımlar halinde yarışacak olan 5 çift, kıyasıya bir rekabet ile tüm hünerlerini sergileyerek bu evde en uzun süre kalabilmek ve haftanın ödülünü kazanmak için yarışacaklar.

LEZZET DÜŞKÜNLERİ YARIŞMACILARI

BOĞAÇHAN TUZCU KİMDİR?

27 yaşındaki yarışmacı aslen Rizeli olup; doğma büyümeli Ankaralıdır. Aşçılık üzerine eğitim almış Boğaçhan Tuzcu'nun anne ve babası ayrı yaşıyor. İkizler burcu olan Boğaçhan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm İşletmeciliği mezunu ve yarışmada oldukça iddialı. Şu anda İstanbul'da yaşıyor.

TAYLAN SATMAZ KİMDİR?

27 yaşında olan Taylan Satmaz, aslen Manisalıdır. Marmaris’te yaşayan Taylan Satmaz, yarışmaya Boğaçhan Tuzcu ile birlikte katıldılar. İki yarışmacı, çok iddialı olduklarını ve rakiplerine şans tanımadıklarını söylediler.

GÖKHAN SARI KİMDİR?

Lezzet Düşkünleri yarışmacısı Gökhan Sarı aslen Mersinlidir. 37 yaşında aşçı olan Gökhan Sarı uzun yıllardır bu işi yapıyor. Gökhan Sarı, baba mesleği aşçılık olduğu için yeteneğinin oradan geldiğini düşünüyor.

BURHAN SELVİ KİMDİR?

Burhan Selvi, 23 yaşında ve aşçılık yapıyor. Gökhan şef ile birlikte programa farklılık katmaya geldiğini belirtti. Burhan Selvi ve Gökhan Sarı, birincilik bizim, diğer yarışmacılar ikincilik için yarışsın diyerek iddialı konuştular.

SELEN ÖZCAN KİMDİR?

22 yaşındaki Selen Özcan, aslen Kayserili ve hukuk öğrencisi. Babaannesinden yemek yapmayı öğrenen Selen yemeklerde, partneri Gizem ise tatlılar konusunda iddialı. İki kardeş olarak yarışmaya katılan yarışmacılar, İstanbul'da birlikte yaşıyor ve eğitimlerine devam ediyorlar.

GİZEM ÖZCAN KİMDİR?

Gizem Özcan, 20 yaşında ve aslen Kayserili. İstanbul’da kardeşi Selen’le birlikte yaşayan Gizem Özcan, Hukuk Fakültesi öğrencisi. Gizem Özcan, yarışmada kimseyi rakip görmediğini, en büyük rakibi olarak gösterdiği ablası Selen Özcan’ı yanına aldığını söyledi.

PINAR TÜRKYILMAZ KİMDİR?

Yarışmaya Çorum'dan katılan Pınar Türkyılmaz 40 yaşındadır. 5 yıldır profesyonel aşçı olan ve mutfak sektöründe çalışan Pınar Türkyılmaz, yarışmaya Çorum’dan katılıyor. Pınar Türkyılmaz, "Yarışmaya Doğa arkadaşımla katılıyoruz ve biz bu konuda iddialıyız sonuna kadar varız" açıklamasında bulundu.

DOĞA ZELES KİMDİR?

Doğa Zeles, 31 yaşında ve yedi senedir pastacılık alanında çalışıyor. Setlerde yemek stilistliği yaptığını söyleyen Doğa Zeles, yarışmaya Pınar Türkyılmaz ile katılıyor.

SİBEL DÖĞEN GEDİK KİMDİR?

36 yaşındaki Sibel Döğen Gedik İstanbul'da yaşıyor, iki yıldır evli olduğu eşi Mehmet Emre Gedik ile birlikte yarışacak yarışmacı iddialı. İşletmeci olarak çalışan Sibel Döğen Gedik'in eşi Emre Gedik ise profesyonel aşçı. Eşinin biraz daha farklı bir tarzı olduğunu belirten Sibel Hanım, snob bir çift olduklarını ifade ediyor.

EMRE GEDİK KİMDİR?

Emre Gedik, 42 yaşında ve İstanbullu. Yarışmaya eşi Sibel Döğen Gedik birlikte katılan Emre Gedik “yarışma boyunca polemiğe girmeyeceğim, yemeğimi yapacağım ve yarışmayı kazanacağım” dedi.