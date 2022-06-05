LGS 2022 soru kitapçığı ve cevap anahtarı MEB tarafından yayınlandı!
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sınavı 2022 sayısal ve sözel soruları ile birlikte soru kitapçığı ve cevap anahtarı meb.gov.tr adresinde yayınlandı.
LGS 2022 sınavı sona erdi. Milyonlarca öğrencisi hayalindeki liseye kavuşabilmek için sınavda ter döktü. İşte, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) LGS soruları ve cevap anahtarı!
LGS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI 2022
LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı henüz yayınlandı. Türkçe, İnkılap Tarihi, Din Kültürü, İngilizce, Matematik ve Fen Bilimleri soruları ve cevap anahtarı kitapçığı yayınlandı.
Sözel Bölüm Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı İçin TIKLAYINIZ
Sayısal Bölüm Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı İçin TIKLAYINIZ
LGS SAYISAL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAPLARI
Sayısal Bölüm Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı İçin TIKLAYINIZ
LGS SÖZEL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAPLARI
Sözel Bölüm Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı İçin TIKLAYINIZ