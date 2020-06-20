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  3. LGS sınavında sosyal mesafe hiçe sayıldı! Tablo korkuttu

LGS sınavında sosyal mesafe hiçe sayıldı! Tablo korkuttu

Bugün gerçekleşen LGS sınavı nedeniyle koronavirüs önlemleri kapsamında yurt genelinde sokağa çıkma kısıtlaması gerçekleşti. Ancak sınavın olacağı okulların önündeki görüntüler vatandaşları korkuttu. Aileler sınav heyecanıyla çocuklarını motive etmeye çalışırken sosyal mesafeyi unuttu.

LGS sınavında sosyal mesafe hiçe sayıldı! Tablo korkuttu

Binlerce öğrencinin heyecanla beklediği sınavın ilk oturumu gerçekleşti. Koronavirüs nedeniyle bulaş riskini ortadan kaldırmak için 09:00 ve 15:00 saatler arasında sokağa çıkma kısıtlaması yurt genelinde gerçekleştirilmişti. Ancak sınav yerlerindeki tablo vatandaşları korkuttu.

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Veliler ve öğrenciler sınava girmek için sabah erken saatlerde sınav yerlerine akın etti. Heyecan dolu dakikalarda sosyal mesafe kuralları unutuldu ve ortaya korkutan manzaralar çıktı. 

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Türkiye’nin dört bir yanından gelen karelerde veli ve çocukların sadece hem okul önlerinde hem de duraklarda sosyal mesafe kurallarını hiçe saydığı görüntüler ortaya çıktı.

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VAKA SAYISI ARTIŞA GEÇTİ

Türkiye'de dün 41 bin 316 test yapıldı ve 1214 yeni vaka tespit edildi. 23 hasta ise hayatını kaybetti. Son verilerin ardından Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 905'e, toplam vaka sayısı ise 185 bin 245'e yükseldi.

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Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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