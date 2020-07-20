LGS tercih işlemleri bugün başlıyor! 2020 E Okul LGS tercih ekranı

LGS tercih işlemleri bugün itibariyle başlayıp 29 Temmuz tarihine kadar devam edecek. 20-29 Temmuz tarihleri arasında e Okul üzerinden erişime açılacak olan işlemler online ortamda yapılacak. Öte yandan LGS tercihleri okul müdürlüklerinin onayı olmadan işleme konulmayacak. İşte heyecanla beklenen MEB E Okul ile lise tercihleri süreci hakkında tüm merak edilenler...

TERCİH İŞLEMİ YAPMADAN ÖNCE BUNLARI OKUYUN

Tercihlerde hem fen lisesi hem Anadolu Lisesi yazılabiliyor. Tek dikkat etmeniz gereken, tercih listenizde yüzdelik dilimi yüzde 0’a en yakın olandan en geriye doğru yüzdelik dilimine ve kendi istek sıranıza göre liste oluşturmak olacak.

Ayrıca mahalli yerleştirmede ilk dikkat edilen kriter okulun eve yakınlığı olacak. Öğrenciler tercih listesinde yazmadıkları herhangi bir okula yerleştirilmeyecek.

Öğrenciler tercih işlemlerini puana göre değil, yüzdelik dilime göre yapması gerekiyor.

Tercih başvurusunu onaylatanlar düzeltme yapabilmek için ne yapmalı?

Tercihler okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanacaktır. Tercihlerle ilgili varsa her türlü düzeltme elektronik onaylama işleminden önce yapılacaktır. Onaylama işlemi yapıldığı anda öğrencinin tercih işlemi tamamlanmış olacaktır. Öğrenci velisi düzeltme veya iptal işlemi için takvimde belirtilen tercih süreleri içerisinde okul müdürlüğüne başvurarak başvurunun düzeltilmesi veya iptal talebinde bulunabilecektir. Tercih Başvuru Durumu “İptal” olarak görünen öğrenciler yerleştirme işlemlerine dâhil edilmeyecektir.

E-OKUL TERCİH EKRANI

LGS TERCİH ROBOTU

LGS SONUÇ SORGULAMA

LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Tercih işlemleri hem https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden hem de mezun olunan okuldan ve ya herhangi bir resmî ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilecek.

Adaylar için bilinmesi gereken önemli bir detay ise, tercih sayısı bu yıl 5'ten 10'a çıkartılmış olması...

TERCİH İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Tercih işlemleri, http://www.meb.gov.tr veya https://e­okul.meb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre, öğrenci velisi tarafından 20-29 Temmuz 2020 (17.00'ye kadar) tarihleri arasında yapılacak.

YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2019-2020 eğitim ve öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8'inci sınıfını başarıyla tamamlamış veya geçici eğitim merkezlerinden ya da Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devamdevamsızlık kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirilecektir. Yerleştirme yapılacak okullar http://www.meb.gov.tr veya https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Yerleştirme sonuçları 10 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.