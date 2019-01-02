LGS’de başarının formülü: Ne bulursan oku

Bu yıl 1 Haziran'da yapılacak Liseye Geçiş Sınavı (LGS) 1 milyondan fazla 8'inci sınıf öğrencisinin yalnızca yüzde 10'luk dilimini seçecek. Ancak LGS'ye bu yıl da katılımının yüksek olacağı öngörülüyor. 900 bine yakın öğrencinin sınavda ter dökeceği öngörülüyor. Oldukça seçici nitelikte olan LGS'de öğrencinin sadece akademik bilgisi değil, yorum ve analitik düşünme becerileri de ölçülecek. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) LGS ile ilgili üçüncü örnek soru kitapçığını geçtiğimiz günlerde yayımladı. Örnek sorulara göre sınavda öğrenciler sadece matematik ve fen bilimlerinde değil, artık Türkçe ve sosyal bilimlerde de yeni nesil sorularla karşılaşacak. PISA ve ALES tarzında olacak soruları çözebilmenin en önemli yolu ise okumaktan geçiyor. Öğrenciler sınava hazırlanmak için kitap, haber, hatta afiş ve broşür okumayı da mutlaka ders çalışma programlarına dâhil etmeli. Uzmanlar karikatür okumayı da tavsiye ediyor.

HABER ANALİZLERİ YAPIN

Bol görselli soruların artık Türkçe testinde de yer alacağı konusunda öğrencileri uyaran uzmanlar değişen soru kalıplarına hazır olmak için "Ne bulursanız okuyun" uyarısında bulunuyor. İzmir SEV Ortaokulu 8'inci sınıf Türkçe öğretmeni Nihan Özcan "Zamansızlıktan şikâyet eden ve kitap okuyamayan öğrencilere artık 'Kitap okuyun' demiyoruz. 'Ne okursanız okuyun, bilinçli okuyun' diyoruz çünkü Türkçe dersi yeni sorularına göre, sadece kitap okumak yeterli değil. Günlük yaşam içinde bir sürü şey okuyoruz aslında. Bir afiş, okulun bilgilendirme mektubu, panolardaki duyurular, sosyal medyada karşımıza çıkan her haber, derslerde kullanılan kaynaklar, yönergeler, grafikler..." dedi. Özcan velilerin çocuklarıyla birlikte haber okumalarını tavsiye etti.

KARİKATÜRÜN ÖNEM

"Çok yazı olunca bunalıyorum" diyen çocuklar için de çözüm yolu olduğunu söyleyen Özcan bu noktada karikatür okunabileceğini söyledi. Özcan "Yazısız karikatürler ve görseller hakkında düşünmek de bir okumadır. Biz buna 'Görsel okuma' diyoruz ki yeni sınav tarzında buna sıkça yer veriliyor" diye konuştu.